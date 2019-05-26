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      Ryanair запустив українську версію сайту

      227 Читать новость на русском
      Літак компанії Ryanair
      Літак компанії Ryanair / Caspiannews.com

      Ірландська лоукост-компанія Ryanair відкрила повноцінну україномовну версію сайту. Раніше компанія відкрила польоти із Харкова й Одеси, а також збільшила частоту рейсів на низці маршрутів у Києві.

      Що відомо про Ryanair?

      Це – найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії. Вона існує з 1985 року, а з 1995 – повністю сконцентрувалася на концепції дешевих авіаліній. З того ж року компанія обмежила парк літаків та закрила нерентабельні маршрути.

      Читайте також: Ryanair почне частіше літати до Польщі, Словаччини та Іспанії

      Лоукост Ryanair мав зайти в Україну з жовтня 2017 року, проте літаки компанії почали здійснювати польоти звідси у 2018 році.

      Тепер же офіційний сайт популярного лоукостера доступний українською мовою. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

      Тепер планувати подорож до ЄС стане ще комфортніше. Українська мова – це не лише гарно, але й зручно. Дякуємо команді Ryanair!
      – зазначив він.

       

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      Теги: Новини України Новини політики авіація Ryanair Володимир Омелян
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