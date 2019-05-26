Ryanair запустил украинскую версию сайта

Ирландская лоукост-компания Ryanair открыла полноценную украиноязычную версию сайта. Ранее компания открыла полеты из Харькова и Одессы, а также увеличила частоту рейсов на ряде маршрутов в Киеве.

Что известно о Ryanair?

Это – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии. Она существует с 1985 года, а с 1995 – полностью сконцентрировалась на концепции дешевых авиалиний. С того же года компания ограничила парк самолетов и закрыла нерентабельные маршруты.

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Лоукост Ryanair должен был зайти в Украину с октября 2017 года, однако самолеты компании начали осуществлять полеты отсюда в 2018 году.

Теперь же официальный сайт популярного лоукостера доступен на украинском языке. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Теперь планировать путешествие в ЕС станет еще комфортнее. Украинский язык – это не только красиво, но и удобно. Спасибо команде Ryanair!

– отметил он.