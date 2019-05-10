Ryanair начнет чаще летать в Польшу, Словакию и Испанию

Осенью ирландский лоукостер Ryanair увеличит частоту маршрутов по нескольким направлениям из Украины, в частности в Братиславу, Краков и Барселону.

Об этом свидетельствует расписание лоукоста, передает Avianews.

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Киев – Братислава

Да, с 27 октября частота рейсов сообщения Киев – Братислава увеличится с двух до трех полетов в неделю – к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один – по воскресеньям.

Киев – Краков

С 28 октября Ryanair увеличит свое присутствие на линии Киев – Краков с четырех до пяти рейсов в неделю. Если сейчас полеты на этом маршруте выполняются по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, то в зимнем расписании самолеты будут летать по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Киев – Барселона

Третье расширение будет касаться направлении Киев – Барселона. Со 2 ноября полеты на этом направлении самолеты Ryanair также будут выполнять пять раз в неделю, вместо четырех. В дополнение к рейсам по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в расписание добавлен рейс по субботам.

Что известно о Ryanair?Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания из Ирландии, с главным офисом в Дублине. Ryanair должен был начать летать из Украины с октября 2017 года. Однако 10 июля на официальном сайте авиакомпании появилось сообщение о том, что Ryanair уходит из Украины из-за несоблюдения ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины и лицами аэропорта "Борисполь".



В конце концов, после достижения окончательных договоренностей с украинской стороной в 2018 году лоукост официально таки зашел в Украину.