Ryanair почне частіше літати до Польщі, Словаччини та Іспанії
Восени ірландський лоукостер Ryanair збільшить частоту маршрутів за декількома напрямками з України, зокрема до Братислави, Кракова та Барселони.
Про це свідчить розклад лоукоста, передає Avianews.
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Київ – Братислава
Київ – Краків
Київ – Барселона
Третє розширення стосуватиметься напрямку Київ – Барселона. З 2 листопада польоти на цьому напрямку літаки Ryanair також будуть виконувати п'ять разів на тиждень, замість чотирьох. На додаток до рейсів по понеділках, середах, п'ятницях і неділях у розклад додано рейс по суботах.
Що відомо про Ryanair?Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія з Ірландії, з головним офісом у Дубліні. Ryanair мав почати літати з України з жовтня 2017 року. Проте 10 липня на офіційному сайті авіакомпанії з'явилося повідомлення про те, що Ryanair йде з України через недотримання раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України та посадовцями аеропорту "Бориспіль".
Зрештою, після досягнення остаточних домовленостей з українською стороною у 2018 році лоукост офіційно таки зайшов в Україну.