Между Украиной и Кувейтом заработает упрощенный визовый режим

Президент Украины Петр Порошенко и Эмир государства Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах договорились об упрощении визового режима между государствами.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Была достигнута договоренность по упрощению визового режима на основе взаимности и включения Украины в перечень государств, гражданам которых визы оформляются в международном аэропорту Кувейта или в электронном виде", – говорится в сообщении.

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"Такой шаг должен способствовать активизации контактов деловых кругов и открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей", – отметили в пресс-службе украинского президента.

Кроме того, во время встречи Петр Порошенко и шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах обсудили возможности более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций и поддержки Кувейтом внешнеполитических инициатив Украины.

Говорилось также о перспективах взаимодействия в рамках непостоянного членства Кувейта в Совете безопасности ООН в 2018-2019 годах, в частности по вопросу миротворческой миссии ООН на Донбассе, и членства Украины в Совете ООН по правам человека в 2018-2020 годах.