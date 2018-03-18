Між Україною та Кувейтом запрацює спрощений візовий режим

Президент України Петро Порошенко та Емір держави Кувейт шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах домовилися про спрощення візового режиму між державами.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

"Було досягнуто домовленість щодо спрощення візового режиму на основі взаємності та включення України до переліку держав, громадянам яких візи оформлюються в міжнародному аеропорту Кувейту або в електронному вигляді", – мовиться у повідомленні.

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"Такий крок має сприяти активізації контактів ділових кіл та відкрити додаткові можливості для національних туристичних галузей", – зазначили у прес-службі українського президента.

Окрім того, під час зустрічі Петро Порошенко та шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах обговорили можливості тіснішої співпраці двох країн у межах міжнародних організацій та підтримки Кувейтом зовнішньополітичних ініціатив України.

Мовилося також про перспективи взаємодії в межах непостійного членства Кувейту в Раді безпеки ООН у 2018-2019 роках, зокрема щодо питання миротворчої місії ООН на Донбасі, та членства України в Раді з прав людини ООН у 2018-2020 роках.