Между Украиной и Оманом будет действовать упрощенный визовый режим

Украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Чтобы получить электронную визу украинцы могут воспользоваться сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман www.evisa.rop.gov.om.

"Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет", – сообщают в МИД.

Оман – (официальное название – Султанат Оман) – государство в Юго-Западной Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.