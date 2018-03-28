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Між Україною та Оманом діятиме спрощений візовий режим

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Між Україною та Оманом діятиме спрощений візовий режим
Між Україною та Оманом діятиме спрощений візовий режим / wikipedia.org

Українці, які планують туристичну поїздку до Оману, можуть оформити електронну візу за спрощеною процедурою.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

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Аби отримати електронну візу українці можуть скористатися сервісом на веб-сторінці Королівської поліції Султанату Оман www.evisa.rop.gov.om.

"Для оформлення візи необхідно заповнити анкету, завантажити фотокартку та копію закордонного паспорта, а також сплатити візовий збір банківською карткою. При в’їзді на територію Оману потрібно також мати підтверджене бронювання готелю та зворотній квиток", – повідомляють у МЗС.

Оман – (офіційна назва – Султанат Оман) – держава у Південно-Західній Азії, на південному сході Аравійського півострова. Межує з Саудівською Аравією, ОАЕ і Єменом. Омивається водами Аравійського моря та Оманської затоки.

Теги: Новини України МЗС України
Джерело: 24 Канал
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