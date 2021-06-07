В состав МГС входят представители Европейского союза, НАТО и США. Все они одобрили реформу СБУ.
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МГС о проекте реформы СБУ
Группа заявила, что если законопроект реализуют в полной мере, то он станет надежным фундаментом для системного и основательного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и лучшими практиками.
Законопроект предусматривает поэтапное полное лишение СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора,
– рассказали в МГС.
Группа поблагодарила президента Владимира Зеленского за поддержку реформы и призвала Верховную Раду безотлагательно принять законопроект.
Главное о документе
- В результате реформы деятельность СБУ должна быть сосредоточенной на нескольких конкретных направлениях: контрразведка, борьба с терроризмом, обеспечение кибербезопасности, защита государственного суверенитета и охрана государственной тайны.
- СБУ не будет расследовать экономические и коррупционные преступления.
- Штат структуры сократят с 27 тысячи человек до 17 тысяч.
- В Раде создадут специальный комитет, который будет контролировать деятельность СБУ.