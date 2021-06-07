В состав МГС входят представители Европейского союза, НАТО и США. Все они одобрили реформу СБУ.

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МГС о проекте реформы СБУ

Группа заявила, что если законопроект реализуют в полной мере, то он станет надежным фундаментом для системного и основательного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и лучшими практиками.

Законопроект предусматривает поэтапное полное лишение СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора,

– рассказали в МГС.

Группа поблагодарила президента Владимира Зеленского за поддержку реформы и призвала Верховную Раду безотлагательно принять законопроект.

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