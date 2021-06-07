До складу МДР входять представники Європейського Союзу, НАТО та США. Усі вони схвалили реформу СБУ.
До теми Скорочення працівників, але підвищення зарплат: у Раді показали законопроєкт про реформу СБУ
МДР про проєкт реформи СБУ
Група заявила, якщо законопроєкт реалізують повною мірою, то він стане надійним фундаментом для системного й ґрунтовного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів і найкращих практик.
Законопроєкт передбачає поетапне повне позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування, суттєве скорочення штату і демілітаризацію служби, відсторонення її від розслідувань економічних злочинів, а також посилення механізмів нагляду,
– розповіли у МДР.
Група подякувала президенту Володимиру Зеленському за підтримку реформи та закликала Верховну Раду невідкладно схвалити законопроєкт.
Головне про документ
- У результаті реформи діяльність СБУ має бути зосередженою на кількох конкретних напрямках: контррозвідка, боротьба з тероризмом, забезпечення кібербезпеки, захист державного суверенітету та охорона державної таємниці.
- СБУ не розслідуватиме економічні та корупційні злочини.
- Штат структури скоротять з 27 тисячі осіб до 17 тисяч.
- У Раді створять спеціальний комітет, який контролюватиме діяльність СБУ.