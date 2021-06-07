До складу МДР входять представники Європейського Союзу, НАТО та США. Усі вони схвалили реформу СБУ.

До теми Скорочення працівників, але підвищення зарплат: у Раді показали законопроєкт про реформу СБУ

МДР про проєкт реформи СБУ

Група заявила, якщо законопроєкт реалізують повною мірою, то він стане надійним фундаментом для системного й ґрунтовного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів і найкращих практик.

Законопроєкт передбачає поетапне повне позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування, суттєве скорочення штату і демілітаризацію служби, відсторонення її від розслідувань економічних злочинів, а також посилення механізмів нагляду,

– розповіли у МДР.

Група подякувала президенту Володимиру Зеленському за підтримку реформи та закликала Верховну Раду невідкладно схвалити законопроєкт.

Головне про документ