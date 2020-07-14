Украина работает над созданием международной платформы для решения вопроса деоккупации Крыма. Новая площадка будет без страны-агрессора России.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня" заявил, что не видит Россию в создании международной площадки по вопросу деоккупации Крыма.

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По мнению политика, в 2014 году "сделали ошибку", не создав платформу и формат по крымскому вопросу. Поэтому сейчас будет работать над этим труднее.

О цели платформы

Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет,

– отметил Кулеба.

Будущая площадка должна выполнять три функции:

помогать нам держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня,

координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России в связи с этим,

защита прав человека на оккупированном полуострове

Заметим, что в команде президента Владимира Зеленского в последнее время часто говорят о плане деоккупации Крыма. Сейчас над ним работают, но стратегию должны утвердить в 2020 году.

Часть стратегии деоккупации Крыма должна быть открытой и публичной. Впрочем большая часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.

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