Без России, – Кулеба рассказал о будущей международной площадке по деоккупации Крыма
Украина работает над созданием международной платформы для решения вопроса деоккупации Крыма. Новая площадка будет без страны-агрессора России.
Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня" заявил, что не видит Россию в создании международной площадки по вопросу деоккупации Крыма.
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По мнению политика, в 2014 году "сделали ошибку", не создав платформу и формат по крымскому вопросу. Поэтому сейчас будет работать над этим труднее.
О цели платформы
Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет,
– отметил Кулеба.
Будущая площадка должна выполнять три функции:
- помогать нам держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня,
- координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России в связи с этим,
- защита прав человека на оккупированном полуострове
Заметим, что в команде президента Владимира Зеленского в последнее время часто говорят о плане деоккупации Крыма. Сейчас над ним работают, но стратегию должны утвердить в 2020 году.
Часть стратегии деоккупации Крыма должна быть открытой и публичной. Впрочем большая часть будет закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности.
Присоединение Крыма к России: как это было
- Зимой 2014 года в Крыму вооруженные российские военные захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и блокировали действия украинских войск.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова.
- Россия включила Крым в свой состав, а Украина, ЕС и США не признали результатов голосования.
- В Кремле категорически отказываются обсуждать аннексию Крыма.
- Из-за аннексии Крыма ведущие страны мира ввели санкции против РФ.
- Украина не будет требовать от РФ компенсаций за аннексию, потому что это повредит стратегии, на которой настаивает наше государство.