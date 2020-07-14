Без Росії, – Кулеба розповів про майбутній міжнародний майданчик з деокупації Криму
Україна працює над створенням міжнародної платформи для вирішення питання деокупації Криму. Новий майданчик буде без країни-агресорки Росії.
Міністр МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Сегодня" заявив, що не бачить Росію у створенні міжнародного майданчика з питання деокупації Криму.
До теми Путін заявив, що стосунки з Україною зіпсувалися не через анексію Криму
На думку політика, у 2014 році "зробили помилку", не створивши платформу і формат щодо кримського питання. Тож зараз працювати над цим важче.
Про мету платформи
Ми повинні бути чесними перед собою і відразу сказати, що Росія в цей формат не ввійде,
– наголосив Кулеба.
Майбутній майданчик має виконувати три функції:
- допомагати нам тримати питання Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного,
- координувати зусилля максимальної кількості учасників, забезпечувати політику невизнання Криму і санкційної політики щодо Росії у зв’язку з цим,
- захист прав людини на окупованому півострові
Зауважимо, що у команді президента Володимира Зеленського останнім часом часто говорять про план деокупації Криму. Наразі над ним працюють, але стратегію мають затвердити у 2020 році.
Частина стратегії деокупації Криму має бути відкритою і публічною. Втім велика частина буде закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.
Анексія Криму Росією: як це було
- Взимку 2014 в Криму озброєні російські військові захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу та блокували дії українських військ.
- 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова.
- Росія включила Крим до свого складу, а Україна, ЄС та США не визнали результатів голосування.
- У Кремлі категорично відмовляються обговорювати анексію Криму.
- Через анексію Криму провідні країни світу запровадили санкції проти РФ.
- Україна не вимагатиме від РФ компенсацій через анексію, бо це зашкодить стратегії, на якій наполягає наша держава.