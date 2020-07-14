Україна працює над створенням міжнародної платформи для вирішення питання деокупації Криму. Новий майданчик буде без країни-агресорки Росії.

Міністр МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Сегодня" заявив, що не бачить Росію у створенні міжнародного майданчика з питання деокупації Криму.

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На думку політика, у 2014 році "зробили помилку", не створивши платформу і формат щодо кримського питання. Тож зараз працювати над цим важче.

Про мету платформи

Ми повинні бути чесними перед собою і відразу сказати, що Росія в цей формат не ввійде,

– наголосив Кулеба.

Майбутній майданчик має виконувати три функції:

допомагати нам тримати питання Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного,

координувати зусилля максимальної кількості учасників, забезпечувати політику невизнання Криму і санкційної політики щодо Росії у зв’язку з цим,

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Зауважимо, що у команді президента Володимира Зеленського останнім часом часто говорять про план деокупації Криму. Наразі над ним працюють, але стратегію мають затвердити у 2020 році.

Частина стратегії деокупації Криму має бути відкритою і публічною. Втім велика частина буде закритою і таємною, особливо та, що стосується безпекових питань.

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