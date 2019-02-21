Международная коалиция отказалась оставаться в Сирии после ухода армии США – WP

Международная коалиция отказалась оставаться в Сирии после ухода военных США.

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, администрация Дональда Трампа попросила ближайших союзников США сформировать в Сирии наблюдательные войска, которые должны заменить американцев после их вывода. Основная просьба американских властей заключалась в том, чтобы коалиция сформировала надзорные силы на сирийской стороне у границы с Турцией.

По инициативе США европейские войска должны патрулировать зону безопасности и отделять Турцию от сирийских курдов в этом районе. С таким предложением Вашингтон обратился к Британии, Франции и Германии, однако там отказались оставаться в Сирии после ухода Штатов.

США намерены создать зону безопасности на границе Сирии и Турции. Перед этим глава Центрального командования Штатов Джозеф Вотел заявил, что вывод наземных войск из Сирии может начаться через несколько недель.