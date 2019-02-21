Міжнародна коаліція відмовилася залишатися в Сирії після відходу армії США – WP

Міжнародна коаліція відмовилася залишатися в Сирії після відходу військових США.

Про це повідомляє The Washington Post.

Так, адміністрація Дональда Трампа попросила найближчих союзників США сформувати в Сирії наглядові війська, які повинні замінити американців після їх виводу. Основне прохання американської влади полягало в тому, щоб коаліція сформувала наглядові сили на сирійській стороні біля кордону з Туреччиною.

За ініціативою США європейські війська повинні патрулювати зону безпеки і відокремлювати Туреччину від сирійських курдів у цьому районі. З такою пропозицією Вашингтон звернувся до Британії, Франції та Німеччини, проте там відмовилися залишатися в Сирії після відходу Штатів.

США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини. Перед цим глава Центрального командування Штатів Джозеф Вотел заявив, що виведення наземних військ з Сирії може початися за кілька тижнів.