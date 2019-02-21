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      Міжнародна коаліція відмовилася залишатися в Сирії після відходу армії США – WP

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      Союзники відмовляються залишатися в Сирії після відходу військ США
      Союзники відмовляються залишатися в Сирії після відходу військ США / getty images

      Міжнародна коаліція відмовилася залишатися в Сирії після відходу військових США.

      Про це повідомляє The Washington Post.

      Так, адміністрація Дональда Трампа попросила найближчих союзників США сформувати в Сирії наглядові війська, які повинні замінити американців після їх виводу. Основне прохання американської влади полягало в тому, щоб коаліція сформувала наглядові сили на сирійській стороні біля кордону з Туреччиною.

      За ініціативою США європейські війська повинні патрулювати зону безпеки і відокремлювати Туреччину від сирійських курдів у цьому районі. З такою пропозицією Вашингтон звернувся до Британії, Франції та Німеччини, проте там відмовилися залишатися в Сирії після відходу Штатів.

      США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини. Перед цим глава Центрального командування Штатів Джозеф Вотел заявив, що виведення наземних військ з Сирії може початися за кілька тижнів.

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      Теги: Новини України Новини США Війна у Сирії Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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