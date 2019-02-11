У США назвали терміни виведення військового контингенту з Сирії

Глава Центрального командування ВС США генерал Джозеф Вотел заявив, що це може статися протягом кількох тижнів, а вирішальним фактором буде оперативна обстановка на місці.

Видання Haaretz повідомило, що Вотел розповів про це у інтерв'ю журналісту, який супроводжував його під час візиту на Близький Схід.

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Можливо, тижні. Однак повторюся, все буде залежати від ситуації на місці. Думаю, ми вкладаємося в ті терміни, які хотіли,

– заявив воєначальник.

Він також наголосив журналісту, що вивести військових значно простіше завдання ніж виведення озброєння та військової техніки, на яке потрібно значно більше часу.

США та їх союзники з 2014 року проводять операцію проти ІД в Іраку та Сирії. У грудні президент США Дональд Трамп оголосив, що американські війська будуть виведені з Сирії у зв'язку з перемогою над "Ісламською державою".

То США вивела свої війська із Сирії чи ні? Президент США Дональд Трамп 19 грудня 2018 року оголосив, що військові його країни перемогли терористів "Ісламської держави" у Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.

Через хвилю непорозуміння як на міжнародній арені, так і серед політичної еліти Сполучених Штатів, звільнення з посади представника США у міжнародній коаліції Бретта Макгерка та міністра оборони США Джеймса Меттіса, Трамп змінив своє рішення.

США залишили частину військ на півдні Сирії на невизначений термін після виведення основного контингенту, який вони почали виводити 11 січня 2019 року.

У середу, 6 лютого, Сенат США переважною більшістю голосів підтримав поправку, що застерігає від поспішного виведення військ з Афганістану та Сирії, а вже наступного дня коаліція США заявила про плани продовжити боротьбу з "Ісламською державою" за межами Сирії та Іраку.