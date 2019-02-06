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      США перекинули бронетехніку з Іраку для підсилення присутності у Сирії

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      США перекинули військову техніку до Сирії
      США перекинули військову техніку до Сирії / Скріншот

      Сполучені Штати Америки перекинули на підконтрольні курдським Загонам народної самооборони території Сирії близько 150 вантажівок з бронетехнікою і генераторами, що свідчить про намір американської сторони посилити присутність в Сирії.

      Турецьке видання Анадолу повідомило, що 5 лютого ввечері вантажівки завантажені робочою технікою і генераторами разом з бронетранспортерами перетнули КПП "Сімелка" на іраксько-сирійському кордоні.

      Читайте також: "Ми маємо бути там, щоб захистити Ізраїль": Трамп пояснив чому частина військ залишиться у Сирії

      Вантажівки досягли логістичних центрів ЗС США в сирійських районах Харабе Ішк і Сіррін.

      На кадрах, які потрапили в розпорядження агентства видно фури, завантажені генераторами, які імовірно будуть використані для енергопостачання військових баз США в Сирії або при будівництві нових баз в регіоні.

      Крім того, США направили в регіон багатоцільові броньовані автомобілі Humwee, які Пентагон раніше постачав "Сирійським демократичним силам". Самі американські військовослужбовці зазвичай пересуваються в Сирії на автомобілях Hummer.

      Зазначається, що згодом американські військові почали використовувати для перекидання криті вантажівки. Однак поставлена ​​напередодні партія була перекинута без камуфляжу.

      Увагу привернуло і те, що поставки здійснилися незадовго до майбутніх переговорів між Туреччиною і США про створення безпечної зони на сході Сирії.

      То США вивели свої війська з Сирії чи ні? 19 грудня 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його країни перемогли терористів "Ісламської держави" у Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.

      Таке рішення викликало непорозуміння як на міжнародній арені, так і серед політичної еліти Сполучених Штатів. Пішли відставки. Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк.

      Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.

      Тоді Трамп трохи змінив своє рішення. США залишать частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. Американці почали виводити свою техніку 11 січня 2019 року.

      У середу, 6 лютого, Сенат США переважною більшістю голосів підтримав поправку, що застерігає від поспішного виведення військ з Афганістану та Сирії.

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      Теги: Новини США Новини політики Війна у Сирії Ірак
      Джерело: 24 Канал
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