США перебросили бронетехнику из Ирака для усиления присутствия в Сирии

Соединенные Штаты Америки перебросили на подконтрольные курдским Отрядам Народной самообороны территории Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами, что свидетельствует о намерении американской стороны усилить присутствие в Сирии.

Турецкое издание Анадолу сообщило, что 5 февраля вечером грузовики загруженные рабочей техникой и генераторами вместе с бронетранспортерами пересекли КПП "Симелка" на иракско-сирийской границе.

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Грузовики достигли логистических центров ВС США в сирийских районах Харабе Ишк и Сиррин.

На кадрах, которые попали в распоряжение агентства, видны фуры, загруженные генераторами, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз США в Сирии или при строительстве новых баз в регионе.

Кроме того, США направили в регион многоцелевые бронированные автомобили Humwee, которые Пентагон ранее поставлял "Сирийским демократическим силам". Сами американские военнослужащие обычно передвигаются в Сирии на автомобилях Hummer.

Отмечается, что впоследствии американские военные начали использовать для переброски крытые грузовики. Однако поставленная накануне партия была переброшена без камуфляжа.

Внимание привлекло и то, что поставки осуществились незадолго до будущих переговоров между Турцией и США о создании безопасной зоны на востоке Сирии.

То США вывели свои войска из Сирии или нет? 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что военные его страны победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.

Такое решение вызвало недоразумение как на международной арене, так и среди политической элиты США. Пошли отставки. Из-за решения Трампа с должности уволился представитель США в международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" Бретт Макгерк.

Таким образом он присоединился к министру обороны США Джеймсу Мэттису, который тоже уволился после решения президента.

Тогда Трамп немного изменил свое решение. США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента. Американцы начали выводить свою технику 11 января 2019 года.

В среду, 6 февраля, Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал поправку, которая предостерегает от поспешного вывода войск из Афганистана и Сирии.