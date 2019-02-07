У коаліції США заявили про плани продовжити боротьбу з "Ісламською державою"

Міжнародна коаліція на чолі США по боротьбі з угрупованням "Ісламська держава" має намір сконцентруватися на знищення осередків організації і ліквідації терористів, що діють за межами Сирії та Іраку.

Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів коаліції пройшла в середу, 6 лютого, у Вашингтоні.

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В міру того, як звичайні військові зусилля проти ІД у Сирії наближаються до кульмінації і переходять до допоміжної, а не центральної ролі, члени коаліції відкриють дискусію для планування наступного етапу кампанії. Це може включати в себе зусилля з протидії поверненню ІД до повстанської діяльності у Сирії та Іраку, боротьбу з транскордонними мережами, філіями і осередками ІД, які продовжують становити значну, а в деяких випадках і зростаючу загрозу для членів нашої коаліції,

– йдеться у заяві коаліції за підсумками зустрічі.

Зокрема, учасники зустрічі зазначили, що необхідно вжити заходів, щоб бойовики і прихильники ІД "були притягнуті до відповідальності за їх підтримку або участь у терористичній кампанії ІД відповідно до норм міжнародного права".

Міністри наголосили, що в рамках цих зусиль буде розглянено можливість більш оперативного обміну інформацією про бойовиків та доказами їх участі в бойових діях між партнерами по коаліції або на двосторонній основі, "або, коли це можливо, через такі глобальні мережі, як Інтерпол".

США та їх союзники з 2014 року проводять операцію проти ІД в Іраку та Сирії. У грудні президент США Дональд Трамп оголосив, що американські війська будуть виведені з Сирії у зв'язку з перемогою над "Ісламською державою".

То США перемогла "Ісламську державу" чи ні? Президент США Дональд Трамп 19 грудня 2018 року оголосив, що військові його країни перемогли терористів "Ісламської держави" у Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.

Через хвилю непорозуміння як на міжнародній арені, так і серед політичної еліти Сполучених Штатів, звільнення з посади представника США у міжнародній коаліції Бретта Макгерка та міністра оборони США Джеймса Меттіса, Трамп змінив своє рішення.

США залишили частину військ на півдні Сирії на невизначений термін після виведення основного контингенту, який вони почали виводити 11 січня 2019 року.

У середу, 6 лютого, Сенат США переважною більшістю голосів підтримав поправку, що застерігає від поспішного виведення військ з Афганістану та Сирії.