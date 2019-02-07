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      В коалиции США заявили о планах продолжить борьбу с "Исламским государством"

      8 Читати новину українською
      США провели встречу международной коалиции по борьбе с ИД
      США провели встречу международной коалиции по борьбе с ИД / theglobalcoalition

      Международная коалиция во главе США по борьбе с группировкой "Исламское государство" намерена сконцентрироваться на уничтожении очагов организации и ликвидации террористов, действующих за пределами Сирии и Ирака.

      Встреча министров иностранных дел стран-членов коалиции прошла в среду, 6 февраля, в Вашингтоне.

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      По мере того, как обычные военные усилия против ИГ в Сирии приближаются к кульминации и переходят к вспомогательной, а не центральной роли, члены коалиции откроют дискуссию для планирования следующего этапа кампании. Это может включать в себя усилия по противодействию возвращению ИГ к повстанческой деятельности в Сирии и Ираке, борьбу с трансграничными сетями, филиалами и центрами ИГ, которые продолжают составлять значительную, а в некоторых случаях и растущую угрозу для членов нашей коалиции,
      – говорится в заявлении по итогам встречи.

      В частности, участники встречи отметили, что необходимо принять меры, чтобы боевики и сторонники ИГ "были привлечены к ответственности за их поддержку или участие в террористической кампании ИГ в соответствии с нормами международного права".

      Министры подчеркнули, что в рамках этих усилий будет рассмотрено возможность более оперативного обмена информацией о боевиках и доказательствами их участия в боевых действиях между партнерами по коалиции или на двусторонней основе, "или, когда это возможно, через такие глобальные сети, как Интерпол".

      США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ в Ираке и Сирии. В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над "Исламским государством".

      Так США победила "Исламское государство" или нет? Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018 объявил, что военные его страны победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.

      Через волну непонимания как на международной арене, так и среди политической элиты США, уволился с должности представитель США в международной коалиции Бретт Макгерк и министра обороны США Джеймс Мэттис, Трамп изменил свое решение.

      США оставили часть войск на юге Сирии на неопределенный срок после вывода основного контингента, который они начали выводить 11 января 2019.

      В среду, 6 февраля, Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал поправку, предостерегает от поспешного вывода войск из Афганистана и Сирии.

      blog_ava
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      Теги: Война в Сирии Ирак Исламское государство Новости политики Новости США
      Источник: 24 Канал
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