В США назвали сроки вывода военного контингента из Сирии

Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что это может произойти в течение нескольких недель, а решающим фактором будет оперативная обстановка на месте.

Издание Haaretz сообщил, что Вотел рассказал об этом в интервью журналисту, который сопровождал его во время визита на Ближний Восток.

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Возможно, недели. Однако повторюсь, все будет зависеть от ситуации на месте. Думаю, мы укладываемся в те сроки, которые хотели,

– заявил военачальник.

Он также отметил журналисту, что вывести войска задача значительно более простая чем вывод вооружения и военной техники, на которою требуется значительно больше времени.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ в Ираке и Сирии. В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над "Исламским государством".

Так США вывели свои войска из Сирии или нет? Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018 объявил, что военные его страны победили террористов "Исламского государства" в Сирии. Поэтому глава Белого дома отдал приказ вывести войска США из Сирии.

Через волну непонимания как на международной арене, так и среди политической элиты США, уволился с должности представитель США в международной коалицииБретт Макгерк и министра обороны США Джеймс Мэттис, Трамп изменил свое решение.

США оставили часть войск на юге Сирии на неопределенный срок после вывода основного контингента, который они начали выводить 11 января 2019.

В среду, 6 февраля, Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал поправку, предостерегает от поспешного вывода войск из Афганистана и Сирии, а уже на следующий день коалиция США заявила о планах продолжить борьбу с "Исламской государством" за пределами Сирии и Ирака.