Об этом пишет Министерство иностранных дел Украины. Собрали самое главное.
Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном Суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года О предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
После Второй мировой войны международное общество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности совершения геноцида.
Россия манипулирует международным правом и, в частности упомянутой конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека, и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.
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Меры предосторожности для прекращения военных действий
Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:
- Россия должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины
- Россия должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях
"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен встать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать России немедленно прекратить боевые действия", – отметил Дмитрий Кулеба.
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