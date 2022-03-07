Об этом пишет Министерство иностранных дел Украины. Собрали самое главное.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского 7 марта делегация Украины представляет в Международном Суде ООН правовую позицию по делу против России в соответствии с Конвенцией от 1948 года О предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

После Второй мировой войны международное общество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защиту суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности совершения геноцида.

Россия манипулирует международным правом и, в частности упомянутой конвенцией, которая является фундаментальным международным договором в сфере защиты прав человека, и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.

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Меры предосторожности для прекращения военных действий

Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

Россия должна немедленно остановить начатые 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины

Россия должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях

"Украинская дипломатия продолжает бороться против российских захватчиков на всех фронтах, в том числе юридическом. Мы отстаиваем не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен встать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать России немедленно прекратить боевые действия", – отметил Дмитрий Кулеба.

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