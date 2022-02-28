Для большего количества убедительных доказательств против России украинцам нужно фиксировать преступления оккупантов.
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Центр противодействия дезинформации составил список того, что следует фиксировать:
- повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
- ранения гражданских лиц и обломки снарядов в пределах города;
- факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
- факты захвата/ограбления вашего имущества;
- факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
- факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
- использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
- использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.
В воскресенье, 27 февраля, суд в Гааге подтвердил, что получил иск от Украины против России. Наше государство требует привлечения России к ответственности за агрессию. В своем заявлении Украина также обвиняет РФ в "плановых действиях геноцида в Украине" и утверждает, что Россия намеренно убивает людей украинской национальности и нарушает их территориальную целостность.