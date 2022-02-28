Для більшої кількості переконливих доказів проти Росії, українцям треба фіксувати злочини окупантів.

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Центр протидії дезінформації склав перелік того, що слід фіксувати:

  1. пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
  2. поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
  3. факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
  4. факти захоплення/пограбування вашого майна;
  5. факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
  6. факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
  7. використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
  8. використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.

У неділю, 27 лютого, суд у Гаазі підтвердив, що отримав позов від України проти Росії. Наша держава вимагає притягнення Росії до відповідальності за агресію. У своїй заяві Україна також звинувачує РФ в "планових діях геноциду в Україні" та стверджує, що Росія навмисно вбиває людей української національності та серйозно порушує їхню територіальну цілісність.