Средства от международных организаций не поступают через счета Минсоцполитики. Их организации направляют непосредственно человеку. Об этом сообщает министр социальной политики Марина Лазебна 13 июля.
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Помощь получили более миллиона пострадавших украинцев
По состоянию на 1 июля 2022 года у нас есть отчеты от международных организаций о том, что от них выплаты уже получили более 1,1 миллиона из тех, данные о которых мы передавали нашим партнерам в верифицированных списках,
– рассказывает Лазебна.
Всего Минсоцполитики привлекло более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам людей, пострадавших от войны.
Денежные средства выплачиваются в размере от 2200 до 2500 гривен в течение 1 – 3 месяцев. Они являются дополнительными к государственным.
Кто выплатил больше всего
- Всемирная продовольственная программа ООН – средства получили более 670 тысяч человек.
- Миссия Международного Комитета Красного Креста и Общество Красного Креста Украины – выплатили почти 180 тысячам человек.
- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – помощь 167 тысячам человек.
- ЮНИСЕФ – выплата 84 тысячам человек.
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