Средства от международных организаций не поступают через счета Минсоцполитики. Их организации направляют непосредственно человеку. Об этом сообщает министр социальной политики Марина Лазебна 13 июля.

Главное здесь Склады оккупантов снова горят, а Литва не пустила грузы в россию: основное за 140 день войны

Помощь получили более миллиона пострадавших украинцев

По состоянию на 1 июля 2022 года у нас есть отчеты от международных организаций о том, что от них выплаты уже получили более 1,1 миллиона из тех, данные о которых мы передавали нашим партнерам в верифицированных списках,

– рассказывает Лазебна.

Всего Минсоцполитики привлекло более 10 миллиардов гривен для выплаты пособий более 2 миллионам людей, пострадавших от войны.

Денежные средства выплачиваются в размере от 2200 до 2500 гривен в течение 1 – 3 месяцев. Они являются дополнительными к государственным.

Кто выплатил больше всего

Всемирная продовольственная программа ООН – средства получили более 670 тысяч человек.

Миссия Международного Комитета Красного Креста и Общество Красного Креста Украины – выплатили почти 180 тысячам человек.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев – помощь 167 тысячам человек.

ЮНИСЕФ – выплата 84 тысячам человек.

Обратите внимание – Генштаб о ситуации на фронте по состоянию на утро 13 июля: видео