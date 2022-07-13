Кошти від міжнародних організацій не надходять через рахунки Мінсоцполітики. Їх організації спрямовують безпосередньо людині. Про це повідомляє міністр соціальної політики Марина Лазебна 13 липня.

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Допомогу отримали понад мільйон постраждалих українців

Станом на 1 липня 2022 року ми маємо звіти від міжнародних організацій про те, що від них виплати вже отримали більше 1,1 мільйона з-поміж тих, дані про яких ми передавали нашим партнерам у верифікованих списках,

– розповідає Лазебна.

Загалом Мінсоцполітики залучило понад 10 мільярдів гривень для виплати допомог більше ніж 2 мільйонам людей, що постраждали від війни.

Кошти виплачуються в розмірі від 2200 до 2500 гривень протягом 1 – 3 місяців. Вони є додатковими до державних.

Хто виплатив найбільше

Всесвітня продовольча програма ООН – кошти отримали понад 670 тисяч осіб.

Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Товариство Червоного Хреста України – виплатили майже 180 тисячам осіб.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – допомога 167 тисячам осіб.

ЮНІСЕФ – виплата 84 тисячам осіб.

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