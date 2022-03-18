В эфире телеканала "Рада" старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд сказал, что санкции против России могут спровоцировать коллапс в стране. И он не исключает, что ее ожидает дефолт.

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Санкции против Росии приведут к дефолту

Есть три разных аспекта. Первый – эти санкции огромные. Они заломят российскую экономику немедленно и сразу. Можно сказать, что российская экономика закончилась 28 февраля из-за западных санкций,

– подчеркнул Андерс Аслунд.

Кроме того, эксперт отметил, что в странах Запада нарастают бойкоты компаний, не покидающих рынок России. Люди возмущены тем, что сейчас просто неприлично торговать с Россией.

В то же время эксперт не смог предусмотреть, повлияют ли санкции против России на смену путинского режима в стране. Он напомнил, что в истории уже были диктаторы, которые оставались у власти, несмотря на то, что уничтожали свою экономику.

Это разные вещи. Российская экономика сломается, но что политически произойдет, мы не можем сказать,

– добавил он.

В то же время Аслунд уверяет, что очень скоро у России не будет возможности обслуживать свой внешний долг. А это напрямую означает, что дефолт в стране приближается с каждым днем.

"Россия сейчас платит рублями, когда нужно платить долларами. И вопрос тогда – как это называется?...Мне кажется, что будет дефолт достаточно скоро", – подчеркнул Аслунд.

Отметим, что в России резко выросли цены почти на все. И речь не только о продуктах, но и о технике, бытовой химии и лекарствах.

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