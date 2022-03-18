В ефірі телеканалу "Рада" старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд зазначив, що санкції проти Росії можуть спровокувати колапс у країні. І він не виключає, що на неї очікує дефолт.

Читайте також Путін не хоче миру, для припинення війни можливо потрібні нові санкції, – прем'єр-міністр Італії

Санкції проти Росії приведуть до дефолту

Є три різні аспекти. Перший – ці санкції величезні. Вони заламають російську економіку негайно, відразу. Можна сказати, що російська економіка скінчилася 28 лютого через західні санкції,

– підкреслив Андерс Аслунд.

Крім того, експерт зауважив, що в країнах Заходу наростають бойкоти компаній, які не покидають ринок Росії. Люди обурені тим, "що зараз просто непристойно торгувати з Росією".

Натомість експерт не зміг передбачити, чи вплинуть санкції проти Росії на зміну путінського режиму в країні. Він нагадав, що в історії вже були диктатори, які залишалися при владі попри те, що нищили свою економіку.

Це різні речі. Російська економіка зламається, але що політично станеться, ми не можемо сказати,

– додав він.

Водночас Аслунд запевняє, що дуже скоро Росія не матиме можливості обслуговувати свій зовнішній борг. А це безпосередньо означає, що дефолт у країні наближається з кожним днем.

"Росія зараз платить рублями, коли потрібно платити доларами. І питання тоді – як це називається?.. Мені здається, що буде дефолт досить скоро", – наголосив Аслунд.

Зазначимо, що в Росії різко зросли ціни майже на все. І мовиться не лише про продукти, а й техніку, побутову хімію та ліки.

До теми – Війна в Україні вдарить по світовій економіці в найближчі 12 – 18 місяців – дивіться відео: