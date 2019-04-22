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      Международные наблюдатели прокомментировали президентские выборы в Украине

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      Международные наблюдатели прокомментировали президентские выборы в Украине
      Международные наблюдатели прокомментировали президентские выборы в Украине / Фото из открытых источников

      Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ считает, что выборы президента Украины были конкурентными и проведены с соблюдением прав и свобод.

      Спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции отметил, что подготовка и проведение выборов были на лучшем уровне, чем в первом туре, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Международные наблюдатели отметили, что президентские выборы в Украине были хорошо организованы, а зафиксированные незначительные нарушения не могут повлиять на результаты выборов.

      Подсчет и подведение итогов в целом оцениваем положительно,
      – добавил Церетели.

      Наблюдателями на президентских выборах в Украине были представители 18 стран и 18 международных организаций. Их общая численность составляла 2344 человека. Больше всего представителей было от США и Польши, а также от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

      В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 99,03% голосов – Владимир Зеленский пока получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,46%.

      нацональний екзит-пол результати вибори порошенко зеленськийРезультаты Национального экзит-пола президентских выборов в Украине

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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики ОБСЕ
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