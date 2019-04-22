Международные наблюдатели прокомментировали президентские выборы в Украине

Миссия Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ считает, что выборы президента Украины были конкурентными и проведены с соблюдением прав и свобод.

Спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции отметил, что подготовка и проведение выборов были на лучшем уровне, чем в первом туре, пишет "Интерфакс-Украина".

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Международные наблюдатели отметили, что президентские выборы в Украине были хорошо организованы, а зафиксированные незначительные нарушения не могут повлиять на результаты выборов.

Подсчет и подведение итогов в целом оцениваем положительно,

– добавил Церетели.

Наблюдателями на президентских выборах в Украине были представители 18 стран и 18 международных организаций. Их общая численность составляла 2344 человека. Больше всего представителей было от США и Польши, а также от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

В Украине завершился второй тур выборов президента Украины. ЦИК уже подсчитала 99,03% голосов – Владимир Зеленский пока получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,46%.

Результаты Национального экзит-пола президентских выборов в Украине