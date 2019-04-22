Міжнародні спостерігачі прокоментували президентські вибори в Україні

Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ вважає, що вибори президента України були конкурентними та проведені з дотриманням прав і свобод.

Спецкоординатор місії спостерігачів ОБСЄ Джордж Церетелі на прес-конференції зазначив, що підготовка і проведення виборів були на кращому рівні, ніж у першому турі, пише "Інтерфакс-Україна".

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Міжнародні спостерігачі зазначили, що президентські вибори в Україні були добре організовані, а зафіксовані незначні порушення не можуть вплинути на результати виборів.

Підрахунок і підбиття підсумків загалом оцінюємо позитивно,

– додав Церетелі.

Спостерігачами на президентських виборах в Україні були представники 18 країн і 18 міжнародних організацій. Їхня загальна чисельність становила 2344 особи. Найбільше представників було від США та Польщі, а також від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 99,03% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,46%.



Результати Національного екзит-полу президентських виборів в Україні