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      Міжнародні спостерігачі прокоментували президентські вибори в Україні

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      Міжнародні спостерігачі прокоментували президентські вибори в Україні
      Міжнародні спостерігачі прокоментували президентські вибори в Україні / Фото з відкритих джерел

      Місія Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ вважає, що вибори президента України були конкурентними та проведені з дотриманням прав і свобод.

      Спецкоординатор місії спостерігачів ОБСЄ Джордж Церетелі на прес-конференції зазначив, що підготовка і проведення виборів були на кращому рівні, ніж у першому турі, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Вибори президента України-2019: офіційні результати

      Міжнародні спостерігачі зазначили, що президентські вибори в Україні були добре організовані, а зафіксовані незначні порушення не можуть вплинути на результати виборів.

      Підрахунок і підбиття підсумків загалом оцінюємо позитивно,
      – додав Церетелі.

      Спостерігачами на президентських виборах в Україні були представники 18 країн і 18 міжнародних організацій. Їхня загальна чисельність становила 2344 особи. Найбільше представників було від США та Польщі, а також від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

      В Україні завершився другий тур виборів президента України. ЦВК вже підрахувала 99,03% голосів – Володимир Зеленський наразі отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,46%.

      нацональний екзит-пол результати вибори порошенко зеленський
      Результати Національного екзит-полу президентських виборів в Україні

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ОБСЄ
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