Крупнейшим работодателем, объявившим о частичной приостановке бизнеса, стал McDonald's. Там работали 62 тысячи человек, говорится в подсчетах Forbes.

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Еще 19 тысяч россиян работали в Pepsico, 15 тысяч – в IKEA, 14,5 тысячи – в Yum! Brands (владелец KFC), 8,8 тысячи – в Inditex (магазины одежды).

Важно заметить, что количество украинцев, потерявших работу из-за нападения России, значительно больше. Кроме того, люди теряли свои дома из-за ракетных обстрелов, но самое главное – украинцы теряли и своих родных.

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