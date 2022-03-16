Найбільшим роботодавцем, який оголосив про часткове призупинення бізнесу, став McDonald’s. Там працювали 62 тисяч людей, мовиться у підрахунках Forbes.

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Ще 19 тисяч росіян працювали у Pepsico, 15 тисяч – у IKEA, 14,5 тисячі – у Yum! Brands (власник KFC), 8,8 тисячі – в Inditex (магазини одягу).

Важливо зауважити, що кількість українців, які втратили роботу через напад Росії, значно більша. Крім того, люди втрачали свої домівки через ракетні обстріли, але найголовніше – українці втрачали і своїх рідних.

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