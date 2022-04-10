Об этом сообщил СМИ представитель МККК Паскаль Хундт. В течение предыдущей недели предприняли несколько попыток попасть в Мариуполь, однако они потерпели фиаско.

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Во время последней попытки приблизились к городу на 20 километров.

Последняя попытка была более успешной. До города оставалось всего 20 километров, однако колонну развернули.

Наша команда 5 дней пыталась поехать в Мариуполь, и это тяжелая дорога, потому что нужно пересечь линию фронта, нужно пройти много блокпостов. Иногда солдаты, стоящие там, не имеют понятия, кто вы такие и куда едете,

– рассказал Хундт.

Представитель Красного Креста уверяет, что добраться до Мариуполя пробовали автобусами. Однако ситуация у города была слишком опасной и колонна развернулась. На обратном пути присоединялись частные автомобили, таким образом в Запорожье добрались тысяча человек.

Это важно! Хундт отметил, что в Мариуполе – настоящий ад. Люди без еды, воды и отопления. Уровень страданий, который видят в Украине, – огромен и такого не было раньше в новейшей истории.

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