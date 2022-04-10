Про це повідомив ЗМІ представник МКЧХ Паскаль Хундт. Протягом попереднього тижня вони здійснили кілька спроб потрапити до Маріуполя, проте зазнали фіаско.

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Під час останньої спроби наблизились до міста на 20 кілометрів

Остання спроба була найбільш успішною. До міста залишалось лише 20 кілометрів, проте колону розвернули.

Наша команда 5 днів намагалася поїхати до Маріуполя, і це важка дорога, тому що треба перетнути лінію фронту, треба пройти багато-багато блокпостів. Часом солдати, які там стоять, не мають поняття, хто ми такі й куди їдемо,

– розповів Хундт.

Представник Червоного Хреста запевняє, що дістатись до Маріуполя пробували автобусами. Проте ситуація біля міста була занадто небезпечною і колона розвернулась. Дорогою назад приєднувались приватні автівки, у такий спосіб до Запоріжжя добиралась тисяча людей.

Це важливо! Хундт зазначив, що у Маріуполі – справжнє пекло. Люди без їжі, води та опалення. Рівень страждань, який бачать в Україні, – величезний. Такого жахіття ще не було в новітній історії.

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