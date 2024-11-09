Отбор является постепенным, на каждом этапе человека проверяют и физическое и психологическое состояние. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Международного легиона ГУР Минобороны Владимир, отметив, что приобщаться могут и гражданам Украины.

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Вакансии в Международном легионе ГУР

Международный легион ГУР сейчас проводит прямой активный рекрутинг в подразделение на вакансии различных специальностей, а именно:

боевых специальностей (пулеметчики, снайперы, операторы БпЛА);

специальностей обеспечения специалистов логистики;

боевых медиков.

Легион ищет и солдат, и офицеров. Отбор, по словам Владимира, является систематизированный и поэтапный.

Человек проходит различные этапы. На каждом из них его могут и не допустить к следующему. Это и интервью, и проверка физической подготовки и психологического состояния,

– объяснил он.

Для того, чтобы связаться с подразделением стоит найти его в социальных сетях, таких как Instagram, Facebook или X, написать в директ для получения дальнейших инструкций и договориться о собеседовании.

Сейчас процедура упрощена и продолжается достаточно быстро и не занимает столько времени, как было раньше,

– отметил представитель.

Сейчас проводится рекрутинг не только иностранцев, но и граждан Украины. Владимир отметил, что то, что в легионе служат только иностранцы – это миф.

Все руководящее звено – это именно украинцы. Также есть отдельные боевые группы, где есть только граждане нашей страны,

– добавил представитель.

К слову, ранее Владимир также рассказал, что желающие присоединиться должны учитывать и понимать, что будут участвовать в самых сложных боях. Подразделение всегда участвует там, где надо или помочь стабилизировать ситуацию, или выполнить действия, которые предоставят Силам обороны преимущество. Международный легион ГУР был привлечен ко всем известных военных кампаний от начала полномасштабного вторжения