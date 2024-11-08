Ранее Путин пытался обратиться к украинскому парламенту из-за расшатывания темы "нелегитимности" президента Украины, но не смог достичь своих целей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Руслана Стефанчука.

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Что известно о заявлении Стефанчука

Председатель Верховной Рады говорит, что сегодня отдельные народные депутаты в своих информационных обращениях демонстрируют полное пренебрежение к справедливому стремлению украинцев победить в войне.

По его мнению, такие заявления имеют целью разъединить украинский народ. А также являются проявлением хамства и невежества.

Ответ на это может быть только один. Единство украинского народа, героизм украинских воинов и полная поддержка партнеров – залог нашей общей Победы,

– говорит Стефанчук.

Он также добавил, что любые предательские нарративы не имеют ничего общего с демократическими свободами и статусом народного избранника.

Ранее в ГУР раскрыли правду о нардепе Шевченку. Народный депутат заявлял, что работает агентом разведки, но на самом деле Евгений Шевченко не является сотрудником ГУР.

Андрей Юсов отметил, что народные депутаты должны ответственно относиться к интересам государства и не выступать публично с заявлениями, которые могут навредить национальной безопасности.