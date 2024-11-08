Детали передает 24 Канал со ссылкой на РБК. Напомним, на днях Евгений Шевченко обратился к президенту с призывом начать диалог, после которого ему "придется уйти".

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Работает ли в ГУР Евгений Шевченко

Указанное лицо – не сотрудник ГУР,

– подчеркнул Юсов.

Журналисты добавили: "Ранее Шевченко заявлял, что является агентом разведки, а руководитель ГУР Кирилл Буданов подтверждал, что Шевченко действительно помогал в контактах с белорусским диктатором Александром Лукашенко".

По словам Юсова, все граждане Украины должны ответственно относиться к интересам собственного государства и не выступать публично с заявлениями, которые могут вредить национальной безопасности. Особенно это касается народных депутатов.

"Любой шаг в сторону оправдания оккупанта, попытки перекладывания ответственности с агрессора на жертву являются очевидным подыгрыванием врагу. Такие действия должны получить адекватную оценку со стороны компетентных органов", – объяснил представитель ГУР.

Что Шевченко предложил Зеленскому

Давай, Вова, давай! Время, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу, если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь – тебя заставят уйти. И заставят те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира,

– написал депутат в своем телеграм-канале, намекая на переговоры с Путиным.

Андрей Ермак отреагировал на это сообщение, заметив, что некоторые народные депутаты, похоже, запутались в вопросах национальной безопасности, национальных интересов и будущего страны.

"Если в их головах национальные интересы равны поражению Украины, то они делают большую ошибку в интересах России", – объяснил глава Офиса президента.

Впрочем, в следующем посте Шевченко обратился уже к Ермаку, мол, "не надо дальше устранять и травить народных депутатов, это не пойдет на пользу Украине". И пригрозил: "твое сообщение уже читают в США".