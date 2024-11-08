Раніше Путін намагався звернутися до українського парламенту через розхитування теми "нелегітимності" президента України, але не зміг досягти своїх цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Руслана Стефанчука.

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Що відомо про заяву Стефанчука

Голова Верховної Ради каже, що сьогодні окремі народні депутати у своїх інформаційних зверненнях демонструють цілковиту зневагу до справедливого прагнення українців перемогти у війні.

На його думку, такі заяви мають на меті роз'єднати український народ. А також є виявом хамства та невігластва.

Відповідь на це може бути тільки одна. Єдність українського народу, героїзм українських воїнів і повна підтримка партнерів – запорука нашої спільної Перемоги,

– каже Стефанчук.

Він також додав, що будь-які зрадницькі наративи не мають нічого спільного з демократичними свободами та статусом народного обранця.

Раніше в ГУР розкрили правду про нардепа Шевченка. Народний депутат заявляв, що працює агентом розвідки, але насправді Євген Шевченко не є співробітником ГУР.

Андрій Юсов зазначив, що народні депутати мають відповідально ставитися до інтересів держави та не виступати публічно із заявами, які можуть нашкодити національній безпеці.