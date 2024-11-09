Відбір є поступовий, на кожному етапі людину перевіряють та фізичний та психологічний стан. Про це 24 Каналу розповів представник Міжнародного легіону ГУР Міноборони Володимир, зауваживши, що долучатись можуть й громадянам України.

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Вакансії у Міжнародному легіоні ГУР

Міжнародний легіон ГУР зараз проводить прямий активний рекрутинг у підрозділ на вакансії різних спеціальностей, а саме:

бойових спеціальностей (кулеметники, снайпери, оператори БпЛА);

спеціальностей забезпечення фахівців логістики;

бойових медиків.

Легіон шукає і солдатів, і офіцерів. Відбір, за словами Володимира, є систематизований та поетапний.

Людина проходить різні етапи. На кожному з них її можуть і не допустити до наступного. Це й інтерв'ю, і перевірка фізичної підготовки та психологічного стану,

– пояснив він.

Для того, щоб зв'язатись з підрозділом варто знайти його у соціальних мережах, таких як Instagram, Facebook чи X, написати у дірект для отримання подальших інструкцій та домовитись про співбесіду.

Наразі процедура спрощена та триває досить швидко і не займає стільки часу, як було раніше,

– зауважив представник.

Зараз проводиться рекрутинг не лише іноземців, а й громадян України. Володимир зазначив, що те, що в легіоні служать лише іноземці – це міф.

Усі керівна ланка – це саме українці. Також є окремі бойові групи, де є лише громадяни нашої країни,

– додав представник.

До слова, раніше Володимир також розповів, що охочі доєднатись мають зважати та розуміти, що братимуть участь у найскладніших боях. Підрозділ завжди бере участь там, де треба або допомогти стабілізувати ситуацію, або виконати дії, які нададуть Силам оборони перевагу. Міжнародний легіон ГУР було залучено до всіх найвідоміших військових кампаній від початку повномасштабного вторгнення