Зеленский призвал расширить "зерновой коридор": более 80 кораблей стоят в очереди

Президент Украины в субботу, 26 ноября, выступил на International Summit on Food Security. Глава государства предложил расширить "зерновой коридор" на другие украинские порты.

По словам Зеленского, из-за России зерновая инициатива до сих пор не работает по полной. Поэтому Украина хочет продлить зерновую инициативу на бессрочной основе.

К теме Зерновая инициатива, к сожалению, до сих пор не работает по полной

Россия блокирует движение кораблей

Зеленских отметил, что Россия пытается затянуть движение судов. Очередь в Босфоре составляет более 80 кораблей.

Мы выступаем за увеличение числа портов и бессрочное продолжение этой важной инициативы, чтобы Россия не заблокировала ее снова,

– сказал глава государства.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что работа "зернового коридора" не обеспечивает всех продовольственных потребностей, особенно тех стран, которым грозит голод.

Украина ввела новую инициативу

По словам главы государства, чтобы преодолеть гуманитарный кризис, Украина ввела зерновую инициативу "Grain From Ukraine". В рамках этой инициативы украинское продовольствие будет отправлять в страны Африки и Азии.

Президент отметил, что цель Украины – спасти от голода не менее 5 миллионов человек. По его словам, Украина уже отправила первые корабли с 27 тысяч тонн пшеницы в Эфиопию. Кроме того, сейчас загружается еще одно судно с 30 тысяч тонн украинского зерна.

По словам главы государства, Украина планирует к весне 2023 года отправить как минимум 60 судов с зерном для Эфиопии, Судана, Сомали, Йемена, Конго, Кении и Нигерии.

Зеленский выступил на саммите по продовольственной безопасности: основные положения

Зеленский начал свое выступление с истории геноцида украинского народа, в результате которого погибли миллионы наших граждан. Однако и сейчас, как подчеркнул президент, оккупанты хотят уничтожить нас бомбами, пулями, холодом и голодом – враждебная оккупация и блокады оставили сотни тысяч украинцев без еды и воды.

Президент отметил, что Украина среди лидеров на продовольственном рынке по экспорту зерна. Украинскую пшеницу ценят в странах Азии и Африки. Также наше государство экспортирует молочные продукты, подсолнечное масло, фрукты, овощи и т.д.

Глава государства отметил, что за время работы зерновой инициативы после подписания в Стамбуле соглашений с ООН и Турцией из украинских портов отправились более 500 судов агропродукции для 40 стран мира. Однако зерновая инициатива не работает в полную силу из-за того, что препятствует этому Россия.

По итогам саммита будет подписано совместное соглашение, которое будет открыто для подписания для других стран мира, которые захотят присоединиться к инициативе.

Отдельно президент призвал партнеров признать Голодомор 1932 – 1933 годов геноцидом украинского народа и поблагодарил те страны, которые это уже сделали.

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