Об этом во время всеукраинского телемарафона рассказал агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич. К ответственности могут привлечь как всю россию, так и отдельных людей.

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Суд в Гааге начнет рассмотрение дела о геноциде украинцев осенью

Кориневич рассказал, что 1 июля Украина подала меморандум в Международный суд ООН, в котором есть доказательства нарушения россией Конвенции о геноциде.

Это означает, что у российской федерации есть 3 месяца, чтобы подать, если она имеет их, свои возражения относительно юрисдикции суда по этому делу. Затем суд может переходить к решению дела по существу,

– добавил посол.

Он отметил, что Украина может привлечь к ответственности россию как государство, а также конкретных лиц.

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45 стран договорились помогать Украине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что во время конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге 45 стран договорились совместно координировать расследование военных преступлений россии в Украине, а также обеспечить ответственность виновных.

По информации "Интерфакс", участники Ukraine Accountability Conference создали Группу Диалога по ответственности для Украины. Ее работой будет заниматься Офис генпрокурора. 45 стран-участниц согласовали Политическую декларацию о сотрудничестве для достижения общего результата.

Эта группа должна объединить национальные, европейские и международные инициативы по документированию и правосудию для международных преступлений. Также в документе говорится о:

работе украинских прокуроров и правоохранителей по документированию и расследованию международных преступлений во взаимодействии с мировым сообществом,

привлечении к ответственности тех, кто совершает зверства в Украине.

"Справедливость и ответственность являются фундаментальными для достижения мира и безопасности. Поэтому лучшим противодействием действиям россии являются две вещи", – отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, во-первых, международное сообщество должно обеспечить победу Украины, а во-вторых, те, кто совершает международные преступления, должны быть привлечены к ответственности.

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