Про це під час всеукраїнського телемарафону розповів агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич. До відповідальності можуть притягнути як усю росію, так і окремих людей.

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Суд в Гаазі почне розгляд справи про геноцид українців восени

Кориневич розповів, що 1 липня Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН, у якому є докази порушення росією Конвенції про геноцид.

Це означає, що російська федерація має 3 місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду по цій справі. Потім суд може переходити до вирішення справи по суті,

– додав посол.

Він зауважив, що Україна може притягнути до відповідальності росію, як державу, а також конкретних осіб.

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45 країн домовилися допомагати Україні

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що під час конференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі 45 країн домовилися спільно координувати розслідування воєнних злочинів росії в Україні, а також забезпечити відповідальність винних.

За інформацією "Інтерфакс", учасники Ukraine Accountability Conference створили Групу Діалогу з відповідальності для України. Її роботою опікуватиметься Офіс генпрокурора. 45 країн-учасниць погодили Політичну декларацію про співпрацю для досягнення загального результату.

Ця група повинна об'єднати національні, європейські та міжнародні ініціативи щодо документування та правосуддя для міжнародних злочинів. Також у документі мовиться про:

роботу українських прокурорів та правоохоронців щодо документування та розслідування міжнародних злочинів у взаємодії зі світовою спільнотою,

притягнення до відповідальності тих, хто чинить звірства в Україні.

"Справедливість і відповідальність є фундаментальними для досягнення миру та безпеки. Тому найкращою протидією діям Росії є дві речі", – зауважила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

За її словами, по-перше, міжнародна спільнота повинна забезпечити перемогу України, а по-друге, ті, хто вчиняє міжнародні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.

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