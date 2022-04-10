Международный суд против Путина – неотвратимый, вопрос только в исполнении приговора, – Грозев

Расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал, что не видит сценария, в котором не было бы Международного уголовного суда против Путина.

Он объяснил, что на расследование не повлияет даже достижение мира и завершение войны. Это ведь преступления против человечества, поэтому многие страны имеют право сами расследовать эти преступления.

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По словам Грозева, это уже начали делать прокуратуры в Германии, Испании. До конца месяца приступят к расследованию еще Литва и Нидерланды.

Этот процесс необратим. Отдельно от Международного суда, каждая страна имеет право и обязанность расследовать преступление по политической цепочке. Они доходят до главного лица, которым является главнокомандующий (страны – ред.). Поэтому без обвинений Путину не закончится ни один процесс,

– сказал Грозев.

Главный вопрос в исполнении приговора

Он сказал, что остается только один вопрос – насколько будет исполнен приговор.

Россия никогда не сдаст Путина в сегодняшнем своем режиме. Конституция не позволяет россиянам передать его, даже если будут другие власти. Но это не самое главное,

– добавил расследователь.

Грозев объяснил, что если возглавляющий Россию человек будет осужден на пожизненное заключение Международным уголовным судом, это все равно будет означать конец России и это будет начало изменений внутри страны.

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