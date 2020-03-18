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      Международный комитет Красного Креста будет поставлять оборудование и лекарства в Украину

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      Владимир Зеленский договорился с президентом Международного комитета Красного Креста о поставках в Украину медицинского оборудования и медикаментов. Они также обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшее сотрудничество.

      О результатах телефонного разговора Владимира Зеленского и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера сообщили в пресс-служба президента Украины.

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      Договорились о предоставлении комитетом Украине соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства,
      – говорится в сообщении.

      Это необходимо, чтобы противодействовать пандемии коронавируса.

      О чем еще говорили Зеленский и Маурер

      • важность обеспечения доступа сотрудников МККК к местам пребывания украинских пленных на Донбассе, в Крыму и на территории России;
      • президент МККК поблагодарил Украину за содействие возможности контакта с пленными;
      • Зеленский высоко оценил роль комитета как нейтрального посредника в большом обмене пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года;
      • важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму;
      • ситуацию с безопасностью на Донбассе. Петер Маурер положительно оценил усилия Украины для достижения мира;
      • Украинский президент поблагодарил за гуманитарную помощь пострадавшим в войне и внутренне перемещенным лицам;
      • Петер Маурер отметил, что сотрудничество с Украиной является и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации;
      • визит президента МККК в Украину состоится, по возможности, в ближайшее время.

      Основное о коронавирус в Украине

      • По состоянию на 18 марта лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них – летальные.
      • С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
      • Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Лечение Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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