Международный комитет Красного Креста будет поставлять оборудование и лекарства в Украину
Владимир Зеленский договорился с президентом Международного комитета Красного Креста о поставках в Украину медицинского оборудования и медикаментов. Они также обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшее сотрудничество.
О результатах телефонного разговора Владимира Зеленского и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера сообщили в пресс-служба президента Украины.
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Договорились о предоставлении комитетом Украине соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства,
– говорится в сообщении.
Это необходимо, чтобы противодействовать пандемии коронавируса.
О чем еще говорили Зеленский и Маурер
- важность обеспечения доступа сотрудников МККК к местам пребывания украинских пленных на Донбассе, в Крыму и на территории России;
- президент МККК поблагодарил Украину за содействие возможности контакта с пленными;
- Зеленский высоко оценил роль комитета как нейтрального посредника в большом обмене пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года;
- важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму;
- ситуацию с безопасностью на Донбассе. Петер Маурер положительно оценил усилия Украины для достижения мира;
- Украинский президент поблагодарил за гуманитарную помощь пострадавшим в войне и внутренне перемещенным лицам;
- Петер Маурер отметил, что сотрудничество с Украиной является и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации;
- визит президента МККК в Украину состоится, по возможности, в ближайшее время.
Основное о коронавирус в Украине
- По состоянию на 18 марта лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом. Два из них – летальные.
- С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.
- Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев, а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.
- Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.
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