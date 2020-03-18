Международный комитет Красного Креста будет поставлять оборудование и лекарства в Украину

Владимир Зеленский договорился с президентом Международного комитета Красного Креста о поставках в Украину медицинского оборудования и медикаментов. Они также обсудили ситуацию на Донбассе и дальнейшее сотрудничество.

О результатах телефонного разговора Владимира Зеленского и президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера сообщили в пресс-служба президента Украины. Читайте также Правительство ожидает помощь МВФ уже в скором времени Договорились о предоставлении комитетом Украине соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства,

– говорится в сообщении. Это необходимо, чтобы противодействовать пандемии коронавируса. О чем еще говорили Зеленский и Маурер важность обеспечения доступа сотрудников МККК к местам пребывания украинских пленных на Донбассе, в Крыму и на территории России;

президент МККК поблагодарил Украину за содействие возможности контакта с пленными;

Зеленский высоко оценил роль комитета как нейтрального посредника в большом обмене пленными, который состоялся 29 декабря 2019 года;

важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму;

ситуацию с безопасностью на Донбассе. Петер Маурер положительно оценил усилия Украины для достижения мира;

Украинский президент поблагодарил за гуманитарную помощь пострадавшим в войне и внутренне перемещенным лицам;

Петер Маурер отметил, что сотрудничество с Украиной является и будет оставаться одним из приоритетов повестки дня организации;

визит президента МККК в Украину состоится, по возможности, в ближайшее время. Основное о коронавирус в Украине По состоянию на 18 марта лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом . Два из них – летальные.

. Два из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение .

, а с 17 марта . Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации. ​

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала