Міжнародний комітет Червоного Хреста постачатиме медобладнання та ліки в Україну
Володимир Зеленський домовився з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста про постачання в Україну медичного обладнання та медикаментів. Вони також обговорили ситуацію на Донбасі та подальшу співпрацю.
Про результати телефонної розмови Володимира Зеленського та президента Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера повідомили у пресслужбі Президента України.
Читайте також Уряд очікує на допомогу МВФ вже незабаром
Домовилися про надання комітетом Україні відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави,
– йдеться в повідомленні.
Це необхідно, щоб протидіяти пандемії коронавірусу.
Про що ще говорили Зеленський та Маурер
- важливість забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць перебування українських полонених на Донбасі, в Криму та на території Росії;
- президент МКЧХ подякував Україні за сприяння можливості контакту з полоненими;
- Зеленський високо оцінив роль комітету як нейтрального посередника у великому обміні полоненими, який відбувся 29 грудня 2019 року;
- важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму;
- безпекову ситуацію на Донбасі. Петер Маурер позитивно оцінив зусилля України для досягнення миру;
- український президент подякував за гуманітарну допомогу постраждалим у війні та внутрішньо переміщеним особам;
- Петер Маурер зазначив, що співпраця з Україною є та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного організації;
- візит президента МКЧХ в Україну відбудеться, за можливості, найближчим часом.
Основне про коронавірус в Україні
- Станом на 18 березня лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом. Два з них – летальні.
- З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
- Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
- Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі