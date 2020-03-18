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      Міжнародний комітет Червоного Хреста постачатиме медобладнання та ліки в Україну

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      Зеленський поговорив з президентом Комітету ервоного Хреста / Getty Images

      Володимир Зеленський домовився з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста про постачання в Україну медичного обладнання та медикаментів. Вони також обговорили ситуацію на Донбасі та подальшу співпрацю.

      Про результати телефонної розмови Володимира Зеленського та президента Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера повідомили у пресслужбі Президента України.

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      Домовилися про надання комітетом Україні відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави,
      – йдеться в повідомленні.

      Це необхідно, щоб протидіяти пандемії коронавірусу.

      Про що ще говорили Зеленський та Маурер

      • важливість забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць перебування українських полонених на Донбасі, в Криму та на території Росії;
      • президент МКЧХ подякував Україні за сприяння можливості контакту з полоненими;
      • Зеленський високо оцінив роль комітету як нейтрального посередника у великому обміні полоненими, який відбувся 29 грудня 2019 року;
      • важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму;
      • безпекову ситуацію на Донбасі. Петер Маурер позитивно оцінив зусилля України для досягнення миру;
      • український президент подякував за гуманітарну допомогу постраждалим у війні та внутрішньо переміщеним особам;
      • Петер Маурер зазначив, що співпраця з Україною є та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного організації;
      • візит президента МКЧХ в Україну відбудеться, за можливості, найближчим часом.

      Основне про коронавірус в Україні

      • Станом на 18 березня лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом. Два з них – летальні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення.
      • Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікування Володимир Зеленський Новини політики
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