Міжнародний комітет Червоного Хреста постачатиме медобладнання та ліки в Україну

Володимир Зеленський домовився з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста про постачання в Україну медичного обладнання та медикаментів. Вони також обговорили ситуацію на Донбасі та подальшу співпрацю.

Про результати телефонної розмови Володимира Зеленського та президента Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера повідомили у пресслужбі Президента України. Читайте також Уряд очікує на допомогу МВФ вже незабаром Домовилися про надання комітетом Україні відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави,

– йдеться в повідомленні. Це необхідно, щоб протидіяти пандемії коронавірусу. Про що ще говорили Зеленський та Маурер важливість забезпечення доступу співробітників МКЧХ до місць перебування українських полонених на Донбасі, в Криму та на території Росії;

президент МКЧХ подякував Україні за сприяння можливості контакту з полоненими;

Зеленський високо оцінив роль комітету як нейтрального посередника у великому обміні полоненими, який відбувся 29 грудня 2019 року;

важливість співпраці з метою розшуку українців, які зникли безвісти на території ОРДЛО та в окупованому Криму;

безпекову ситуацію на Донбасі. Петер Маурер позитивно оцінив зусилля України для досягнення миру;

український президент подякував за гуманітарну допомогу постраждалим у війні та внутрішньо переміщеним особам;

Петер Маурер зазначив, що співпраця з Україною є та залишатиметься одним із пріоритетів порядку денного організації;

візит президента МКЧХ в Україну відбудеться, за можливості, найближчим часом. Основне про коронавірус в Україні Станом на 18 березня лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом . Два з них – летальні.

. Два з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації. ​

Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу