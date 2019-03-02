Межгосударственная жалоба против России: вернет ли суд Украине Крым
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – Киев просит Европейский суд по правам человека назначить новую дату слушаний межгосударственной жалобы относительно Крыма. Первые слушания должны были состояться 27 февраля, но их перенесли на неопределенный срок. Минюст Украины подготовил новые доказательства нарушения России.
Также в выпуске:
Как Россия подставляла жителей Крыма под пули?
История крымчан, которые боролись за украинский Крым.
Как крымчане помогали "зеленым человечкам"?
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
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