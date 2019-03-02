Міждержавна скарга проти Росії: чи поверне суд Україні Крим
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Київ просить Європейський суд з прав людини призначити нову дату слухань міждержавної скарги щодо Криму. Перші слухання мали відбутися 27 лютого, але їх перенесли на невизначений термін. Мін’юст України підготував нові докази порушення Росії.
Також у випуску:
Як Росія підставляла жителів Криму під кулі?
Історія кримчан, які боролися за український Крим.
Як кримчани допомагали "зеленим чоловічкам"?
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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