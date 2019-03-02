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      Міждержавна скарга проти Росії: чи поверне суд Україні Крим

      Крим.Реалії 73 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – Київ просить Європейський суд з прав людини призначити нову дату слухань міждержавної скарги щодо Криму. Перші слухання мали відбутися 27 лютого, але їх перенесли на невизначений термін. Мін’юст України підготував нові докази порушення Росії.

      Також у випуску:

      Як Росія підставляла жителів Криму під кулі?

      Історія кримчан, які боролися за український Крим.

      Як кримчани допомагали "зеленим чоловічкам"?

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

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      Теги: Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Крим.Реалії Суд Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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