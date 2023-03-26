Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, этот вертолет может прикрыть наши "бронированные кулаки", а также может выполнять задачи по высадке десанта.
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"Это многофункциональная машина, которая выполнит задачу по уничтожению тяжелой техники врага на поле боя еще до наших танков", – заявил он.
Свитан рассказал, что у этих вертолетов есть определенное ракетное вооружение, которое может работать, а также хорошая пушка. Кроме того, на этом вертолете из боковой двери благодаря пулеметам можно увеличить огневое поражение.
Как помогут ВСУ вертолеты Ми-24: смотрите видео
"Основное – это нурсы – неуправляемые реактивные снаряды, которых он может нести очень много. И С-8, и С-5, в зависимости от задач", – рассказал военный эксперт.
Лётчик-инструктор добавил, что также Ми-24 может нести любое вооружение, даже стандартов НАТО.
Нужны ли эти вертолеты НАТО
Полковник ВСУ в запасе отметил, что странам Североатлантического альянса этот вертолет не так важен и необходим, поскольку они полностью переходят на вооружение НАТО.
Поэтому Ми-24 у них простаивает. Машина действительно хорошая – такой "летающий" танк,
– подытожил Роман Свитан.
Военная помощь Украине: последние новости
- Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская заявила, что страна готова передать ВСУ 12 боевых вертолетов Ми-24. Эти вертолеты Северная Македония купила в Украины в 2001 году. Их изготовили в 1980-х годах, но не использовали с 2015 года.
- Польша в несколько раз увеличит мощности производства снарядов. Все для того, чтобы помочь Украине покрыть потребность в боеприпасах.
- Германия выделила новый пакет военной помощи для ВСУ. Туда вошли, в частности, машины Dachs, запчасти для Leopard и Marder, а также системы обнаружения беспилотников.