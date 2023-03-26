Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, цей гелікоптер може прикрити наші "броньовані кулаки", а також може виконувати завдання щодо перекидання десанту.

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"Це багатофункціональна машина, яка виповнить завдання щодо знищення важкої техніки ворога на полі бою ще до наших танків", – заявив він.

Світан розповів, що в цих вертольотів є певне ракетне озброєння, яке може працювати, а також хороша гармата. Окрім того, на цьому вертольоті з бокових дверей завдяки кулеметам можна збільшити вогневе ураження.

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"Основне – це нурси – некеровані реактивні снаряди, який він може нести дуже багато. І С-8, і С-5, залежно від завдань", – розказав військовий експерт.

Льотчик-інструктор додав, що також Мі-24 може нести будь-яке озброєння, навіть стандартів НАТО.

Чи треба ці гелікоптери НАТО

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що країнам Північноатлантичного альянсу цей вертоліт не так важливий і потрібний, оскільки вони повністю переходять на озброєння НАТО.

Через це Мі-24 в них простоює. Машина дійсно хороша – такий "танк, що літає",

– підсумував Роман Світан.

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