Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, цей гелікоптер може прикрити наші "броньовані кулаки", а також може виконувати завдання щодо перекидання десанту.
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"Це багатофункціональна машина, яка виповнить завдання щодо знищення важкої техніки ворога на полі бою ще до наших танків", – заявив він.
Світан розповів, що в цих вертольотів є певне ракетне озброєння, яке може працювати, а також хороша гармата. Окрім того, на цьому вертольоті з бокових дверей завдяки кулеметам можна збільшити вогневе ураження.
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"Основне – це нурси – некеровані реактивні снаряди, який він може нести дуже багато. І С-8, і С-5, залежно від завдань", – розказав військовий експерт.
Льотчик-інструктор додав, що також Мі-24 може нести будь-яке озброєння, навіть стандартів НАТО.
Чи треба ці гелікоптери НАТО
Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що країнам Північноатлантичного альянсу цей вертоліт не так важливий і потрібний, оскільки вони повністю переходять на озброєння НАТО.
Через це Мі-24 в них простоює. Машина дійсно хороша – такий "танк, що літає",
– підсумував Роман Світан.
Військова допомога Україні: останні новини
- Міністерка оборони Північної Македонії Славянка Петровська заявила, що країна готова передати ЗСУ 12 бойових гелікоптерів Мі-24. Ці вертольоти Північна Македонія купила в України у 2001 році. Їх виготовили в 1980-х роках, але не використовували з 2015 року.
- Польща у кілька разів збільшить потужності для виробництва снарядів. Усе для того, аби допомогти Україні покрити потребу в боєприпасах.
- Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для ЗСУ. Туди увійшли, зокрема, машини Dachs, запчастини для Leopard та Marder, а також системи виявлення безпілотників.