Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Тальменского района Алтайского края Игоря Жаркова. По его словам, Ваньковский имел звание капитана и занимал должность командира российского Ми-28.

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Известно, что оккупант служил в российской армии в течение 10 лет и участвовал в боевых действиях в Украине с начала полномасштабного вторжения. С февраля 2022 года он совершил более 300 боевых вылетов в войне против нашего государства.

Сообщается, что Илья Ваньковский погиб во время выполнения "воинского долга". Вертолет Ми-28, в котором находился российский пилот, разбился во время учебного полета. В пятницу, 18 апреля, в российском поселке Тальменка состоялась церемония прощания с оккупантом.

Напомним, 18 марта в Ленинградской области разбился военный вертолет. Борт упал в поле в Волосовском районе, а после – загорелся. По уточненной информации, авария произошла возле села Шуговицы.