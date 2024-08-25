Украинский вертолет Ми-8 был оснащен пулеметной турелью во время выполнения задач по поражению российских БпЛА. Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что это воздушное судно не является ударным вертолетом. Он многофункциональный и обычно выполняет транспортные функции.

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Применение Ми-8

Александр Коваленко отметил, что вертолет Ми-8 предусматривает установку различных средств поражения. Результаты его работы являются эффективными, ведь пилотам удалось обезвредить воздушные цели противника.

У нас (в Украине – 24 Канал) есть дефицит воздушной компоненты для перехвата российских дронов. Мы можем потратить, например, 1 миллион гривен для того, чтобы поднять этот вертолет в воздух и уничтожить "Шахед". И это будет гораздо дороже, чем тот дрон попадет в какой-то дом и погибнут люди,

– сказал военно-политический обозреватель.

Он подчеркнул, что деньги по сравнению с жизнью украинских граждан, однозначно, совсем не важны.